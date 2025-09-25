LIVE Musetti-Mpetshi Perricard ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro ritrova una vecchia conoscenza

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Pechino tra Lorenzo Musetti ed il francese Giovanni Mpetshi-Perricard. Quarto confronto diretto tra i due tennisti con l’azzurro uscito finora sempre vincitore. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra il francese Adrian Mannarino ed il kazako Alexander Bublik. Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’appuntamento pechinese a margine della cocente sconfitta rimediata nella finale dell’ATP 250 di Chengdu. Il toscano, mancati due match point, ha ceduto nel tiebreak decisivo al ritrovato cileno Tabilo. 🔗 Leggi su Oasport.it

