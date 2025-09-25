LIVE Musetti-Mpetshi Perricard ATP Pechino 2025 in DIRETTA | l’azzurro ritrova una vecchia conoscenza
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di primo turno dell’ATP 500 di Pechino tra Lorenzo Musetti ed il francese Giovanni Mpetshi-Perricard. Quarto confronto diretto tra i due tennisti con l’azzurro uscito finora sempre vincitore. Il vincente della sfida troverà al terzo turno uno tra il francese Adrian Mannarino ed il kazako Alexander Bublik. Musetti, ventitreenne di Carrara, si presenta all’appuntamento pechinese a margine della cocente sconfitta rimediata nella finale dell’ATP 250 di Chengdu. Il toscano, mancati due match point, ha ceduto nel tiebreak decisivo al ritrovato cileno Tabilo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: musetti - mpetshi
US Open, il tabellone: Alcaraz esordisce con Opelka, Musetti con Mpetshi Perricard
US Open 2025, il tabellone di Lorenzo Musetti: esordio contro Mpetshi Perricard, possibili incroci con Cobolli e Sinner
Musetti-Mpetshi Perricard, US Open 2025: orario, tv, programma, streaming
MUSETTI E LE FINALI Lorenzo si è fermato ieri contro Tabilo a Chengdu, perdendo così la 6ª finale consecutiva L’ultimo titolo risale al 2022, ma Musetti pensa già al prossimo torneo L’azzurro tornerà in campo a Tokyo contro Mpetshi Perricard, l’obiett - X Vai su X
A Pechino Sinner torna in campo contro Cillic. Dopo la sconfitta negli US Open il numero 2 del mondo affronta l'ultimo tratto di stagione in Oriente. Per Musetti c'è Mpetshi Perricard. Ecco gli altri italiani in gara. - facebook.com Vai su Facebook
Musetti-Mpetshi Perricard: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il China Open in tempo reale - Dopo il ko in finale a Chengdu contro Alejandro Tabilo, Lorenzo Musetti cerca subito il riscatto a Pechino contro il francese Mpetshi Perricard che affronterà nel primo turno del 500 cinese. Riporta tuttosport.com
A che ora Musetti-Mpetshi Perricard, ATP Pechino 2025: orario, programma, tv, streaming - Lorenzo Musetti tornerà in campo domani dopo la grande delusione della finale persa a Chengdu contro il cileno Alejandro Tabilo. Secondo oasport.it