LIVE Italia-Germania Europei baseball 2025 in DIRETTA | azzurri di nuovo in campo per i quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale degli Europei di baseball 2025 tra Italia e Germania. A Rotterdam (Olanda) la compagine guidata da Francisco Cervelli cerca il pass per le semifinali dopo aver sofferto poco meno di 24 ore fa contro i cugini d’Oltralpe della Francia. Teutonici giunti nella fase ad eliminazione diretta del torneo grazie alla vittoria del girone A che gli ha concesso il bye agli ottavi. Azzurri che dovranno alzare i ritmi tanto al lancio quanto in battuta per avere la meglio dei tedeschi. Coach Cervelli sta cercando ancora la quadra ruotando i pitcher sin dal girone eliminatorio. 🔗 Leggi su Oasport.it

