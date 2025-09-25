LIVE Italia-Germania Europei baseball 2025 in DIRETTA | azzurri di nuovo in campo per i quarti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di quarti di finale degli Europei di baseball 2025 tra Italia e Germania. A Rotterdam (Olanda) la compagine guidata da Francisco Cervelli cerca il pass per le semifinali dopo aver sofferto poco meno di 24 ore fa contro i cugini d’Oltralpe della Francia. Teutonici giunti nella fase ad eliminazione diretta del torneo grazie alla vittoria del girone A che gli ha concesso il bye agli ottavi. Azzurri che dovranno alzare i ritmi tanto al lancio quanto in battuta per avere la meglio dei tedeschi. Coach Cervelli sta cercando ancora la quadra ruotando i pitcher sin dal girone eliminatorio. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - germania
Nuoto di fondo, Italia d’argento nella staffetta mista dei Mondiali 2025. Germania invincibile
LIVE Nuoto di fondo, Staffetta mista Mondiali 2025 in DIRETTA: è un’Italia sempre d’argento! Germania imbattibile
Italia campione del mondo, 19 anni fa il trionfo in Germania. La strada verso la vittoria e cosa fanno ora gli eroi di Berlino
La Germania ribalta l'Italia: agli azzurri ora serve un'impresa - facebook.com Vai su Facebook
Reposted: @lauranaka : Spread Italia-Germania giù e Spread Italia-Francia che si azzera, qualcuno che dice davvero come alla fine non ci sia poi ta… - X Vai su X
LIVE Italia-Germania, Europei baseball 2025 in DIRETTA: azzurri di nuovo in campo per i quarti; Germania-Italia U21 LIVE; Europei Under 21, Germania-Italia 3-2. Tedeschi in semifinale contro la Francia - Euro U21 2025, Germania-Italia: la cronaca testuale.
LIVE Italia-Francia 6-2, Europei baseball 2025 in DIRETTA: gli azzurri vedono le streghe, poi la spuntano alla distanza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:15 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia- Scrive oasport.it
LIVE Kazakistan-Italia 3-4 dcr, Qualificazioni Europei calcio a 5 in DIRETTA: IMPRESA AZZURRA! Un miracoloso Bellobuono ai rigori ci manda in Paradiso! - Questa cronaca testuale in Diretta LIVE di OA Sport può terminare ... Riporta oasport.it