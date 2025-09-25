LIVE Italia-Germania 1-0 Europei baseball 2025 in DIRETTA | punto azzurro nel secondo inning
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:41 Strikes out Lasaracina. Primo eliminato in casa Italia. In battuta Alberto Mineo. 15:39 Singolo verso destra siglato da Martini, che avanza in prima base e lascia spazio a Giaconino Lasaracina. 15:39 Confermato sul monte di lancio Markus Solbach. Alla battuta per l’Italia Renzo Martini. TERZO INNING 15:36 Terzo strike! Italia-Germania 1-0 dopo due inning. 15:35 Tre ball e due strike al momento. 15:33 Gran cattura di Gonzalez, che in tuffo elimina al volo Baumgardt. Due out per i tedeschi. Alla battuta Simon Baumer. 15:31 Flyball di Dunn agguantato al volo da Batista. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - germania
Nuoto di fondo, Italia d’argento nella staffetta mista dei Mondiali 2025. Germania invincibile
LIVE Nuoto di fondo, Staffetta mista Mondiali 2025 in DIRETTA: è un’Italia sempre d’argento! Germania imbattibile
Italia campione del mondo, 19 anni fa il trionfo in Germania. La strada verso la vittoria e cosa fanno ora gli eroi di Berlino
Italia e Germania bloccano iniziativa UE su Israele, Pier Luigi Bersani critica il Governo e Giorgia Meloni: "Fiancheggia Netanyahu". - facebook.com Vai su Facebook
Reposted: @lauranaka : Spread Italia-Germania giù e Spread Italia-Francia che si azzera, qualcuno che dice davvero come alla fine non ci sia poi ta… - X Vai su X
LIVE Italia-Germania 0-0, Europei baseball 2025 in DIRETTA: parità dopo il primo inning - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SECONDO INNING 15:16 Strikes out Walther. Lo riporta oasport.it