LIVE Italia-Germania 1-0 Europei baseball 2025 in DIRETTA | gli azzurri sprecano tanto ma Alex Bassani firma la salvezza!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:31 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17:29 La squadra guidata da Francisco Cervelli non ha brillato alla battuta, siglando un solo punto a dispetto di 10 valide, ma ha concesso davvero le briciole agli avversari, tra le migliori compagini viste finora. 17:27 E’ bastato il punto messo a segno nel secondo inning per agguantare la tanto attesa semifinale. Azzurri che sfideranno la Cechia nel penultimo atto della rassegna continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - germania
Nuoto di fondo, Italia d’argento nella staffetta mista dei Mondiali 2025. Germania invincibile
LIVE Nuoto di fondo, Staffetta mista Mondiali 2025 in DIRETTA: è un’Italia sempre d’argento! Germania imbattibile
Italia campione del mondo, 19 anni fa il trionfo in Germania. La strada verso la vittoria e cosa fanno ora gli eroi di Berlino
Italia e Germania bloccano iniziativa UE su Israele, Pier Luigi Bersani critica il Governo e Giorgia Meloni: "Fiancheggia Netanyahu". - facebook.com Vai su Facebook
Reposted: @lauranaka : Spread Italia-Germania giù e Spread Italia-Francia che si azzera, qualcuno che dice davvero come alla fine non ci sia poi ta… - X Vai su X
LIVE Italia-Germania 0-0, Europei baseball 2025 in DIRETTA: parità dopo il primo inning - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SECONDO INNING 15:16 Strikes out Walther. Lo riporta oasport.it