CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:31 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Germania. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 17:29 La squadra guidata da Francisco Cervelli non ha brillato alla battuta, siglando un solo punto a dispetto di 10 valide, ma ha concesso davvero le briciole agli avversari, tra le migliori compagini viste finora. 17:27 E’ bastato il punto messo a segno nel secondo inning per agguantare la tanto attesa semifinale. Azzurri che sfideranno la Cechia nel penultimo atto della rassegna continentale. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Germania 1-0, Europei baseball 2025 in DIRETTA: gli azzurri sprecano tanto, ma Alex Bassani firma la salvezza!