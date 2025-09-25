LIVE Italia-Germania 1-0 Europei baseball 2025 in DIRETTA | azzurri in vantaggio ad un inning dal termine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE NONO INNING 17:10 E sono tre! Eliminato subito Helmig. Alle porte del nono ed ultimo inning l’Italia conduce con lo score di 1-0. 17:09 Preso al volo anche il colpo di Schmidt, con Gonzalez che non manca la cattura. Due out Germania ed alla battuta Helmig. 17:07 Molto bene Martini, che elimina Richards. In battuta si prosegue con Schmidt. 17:07 Cambio pitcher anche per l’Italia. Coah Cervelli sceglie Marco Artitzu, che inizia il suo incontro sfidando Richards. 17:04 Presa al volo clamorosa di Baumer, che elimina Paolini e scongiura un punto che sembrava fatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

