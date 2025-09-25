LIVE Italia-Germania 1-0 Europei baseball 2025 in DIRETTA | azzurri in vantaggio ad un inning dal termine

Oasport.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE NONO INNING  17:10 E sono tre! Eliminato subito Helmig. Alle porte del nono ed ultimo inning l’Italia conduce con lo score di 1-0. 17:09 Preso al volo anche il colpo di Schmidt, con Gonzalez che non manca la cattura. Due out Germania ed alla battuta Helmig. 17:07 Molto bene Martini, che elimina Richards. In battuta si prosegue con Schmidt. 17:07 Cambio pitcher anche per l’Italia. Coah Cervelli sceglie Marco Artitzu, che inizia il suo incontro sfidando Richards. 17:04 Presa al volo clamorosa di Baumer, che elimina Paolini e scongiura un punto che sembrava fatto. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia germania 1 0 europei baseball 2025 in diretta azzurri in vantaggio ad un inning dal termine

© Oasport.it - LIVE Italia-Germania 1-0, Europei baseball 2025 in DIRETTA: azzurri in vantaggio ad un inning dal termine

In questa notizia si parla di: italia - germania

Nuoto di fondo, Italia d’argento nella staffetta mista dei Mondiali 2025. Germania invincibile

LIVE Nuoto di fondo, Staffetta mista Mondiali 2025 in DIRETTA: è un’Italia sempre d’argento! Germania imbattibile

Italia campione del mondo, 19 anni fa il trionfo in Germania. La strada verso la vittoria e cosa fanno ora gli eroi di Berlino

LIVE Italia-Germania 0-0, Europei baseball 2025 in DIRETTA: parità dopo il primo inning - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SECONDO INNING  15:16 Strikes out Walther. Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Germania 1