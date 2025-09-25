LIVE Italia-Germania 1-0 Europei baseball 2025 in DIRETTA | azzurri in vantaggio a due inning dal termine

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE OTTAVO INNING  16:55 Fuori subito Brenk! Continua il percorso netto di Quattrini. Italia-Germania 1-0 dopo sette inning. 16:54 Eliminato al volo anche Ahrens e due out per i tedeschi. Alla battuta Erik Brenk. 16:53 Solida presa al volo di Batista sulla flyball di Baumer. Primo eliminato Germania ed in battuta Ahrens. 16:52 Forza Quattrini. Fondamentale tenere nuovamente a secco i tedeschi anche nel settimo inning. L’azzurro parte dall’incrocio con Simon Baumer. 16:49 Fabrizio colpisce ma viene comodamente eliminato dal prima base tedesco. Torniamo a difenderci in vantaggio per 1-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Germania 0-0, Europei baseball 2025 in DIRETTA: parità dopo il primo inning - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SECONDO INNING  15:16 Strikes out Walther. Come scrive oasport.it

