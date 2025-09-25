LIVE Italia-Germania 1-0 Europei baseball 2025 in DIRETTA | azzurri avanti dopo quattro inning
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:22 Tre ball lanciati da Quattrini. Bisogna chiudere velocemente questo inning prima che si complichi. 16:20 Errore di Martini che concede la prima base a Richards. In battuta Schmidt. 16:19 Tre strike anche per Brenk. Due out Germania ed alla battuta Richards. 16:17 Strikes out rapidissimo per Ahrens, che lascia il posto ad Eric Brenk. 16:15 Gabriele Quattrini ricomincia dalla sfida a Vincent Ahrens. 16:14 Eliminato anche Mineo. Restiamo avanti 1-0 ma torniamo al lancio nella seconda parte del quinto inning. 16:13 Strikes out Lasaracina. Due out Italia ed alla battuta spazio a Mineo. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: italia - germania
LIVE Italia-Germania 0-0, Europei baseball 2025 in DIRETTA: parità dopo il primo inning - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SECONDO INNING 15:16 Strikes out Walther. Scrive oasport.it