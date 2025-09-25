LIVE Cobolli-Rublev ATP Pechino 2025 in DIRETTA | esordio durissimo contro il russo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di primo turno dell’ATP 500 di Pechino che vede di fronte Flavio COBOLLI e il russo Andrea Rublev. Sfida molto affascinante tra una delle rivelazioni degli ultimi 12 mesi e un giocatore che poco tempo fa militava in top 5 della classifica ATP. Esame di maturità per il romano che esordisce nella stagione in Asia e lo fa in modo ufficiale dopo la breve parentesi alla Laver Cup, tradizionale esibizione che vede di fronte i migliori giocatori europei contro i migliori giocatori extra-europei. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Rublev, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: esordio durissimo contro il russo

In questa notizia si parla di: cobolli - rublev

