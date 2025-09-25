CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:11 L’Italia affida le sue speranze di medaglia ad Eleonora Ciabocco, atleta ventunenne nativa di Macerata. 13:08 La gara odierna misura 119,3 chilometri e si svolge su un circuito da ripetere per otto volte. Due le asperità da affrontare: la Côte de Kigali Golf (0.8 km al 8.1% con punte del 14%), salita che precede la Côte de Kimihurura (1.3 km al 6.3% di pendenza media e punte massime dell’11%). 13:05 Prende il via la corsa. 13:03 Per la prima volta la categoria Under 23 assegnerà il titolo con un gara dedicata e non accorpandola a quella della categoria élite. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo femminile, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: via alla corsa