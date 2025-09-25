LIVE Ciclismo femminile Mondiali U23 2025 in DIRETTA | ULTIMO GIRO! Eleonora Ciabocco in lizza per una medaglia!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.21 A ruota Blasi e Gery, fatica invece Eleonora Ciabocco! 16.20 Ultimo passaggio sulla Côte de Kigali Golf, attacca Chladonova! 16.19 Gruppo in modalità recupero, la spagnola Paula Blasi a comando delle operazioni. 16.19 Oltre il minuto il vantaggio di Kagevi!! A caccia del colpaccio la scandinava. 16.18 Gruppo che si è ampliato a 24 membri. 16.17 Ha guadagnato tantissimo Kagevi! 47” il margine. 16.15 Altre atlete si sono aggregate al primo gruppo, come la svedese Stina Kagevi, la quale ha anticipato le rivali. 16.13 Ora sono 24 i secondi a dividere i due drappelli. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - femminile
Diretta Rai Sport Sabato 5 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 1a Tappa, Europei Calcio Femminile
Diretta Rai Sport Domenica 6 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 2a Tappa, Europei Calcio Femminile
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
Gian Luca Andrina presidente della Bft Burzoni VO2 fa un bilancio della situazione del ciclismo giovanile femminile in Italia e del grande lavoro della sua squadra. Ascolta l'intervista completa nella nuova puntata di #blablabike #tuttobici #cycling #tuttobici - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA CICLISMO Mondiali, Venturelli bronzo nella crono femminile U23 Prima medaglia per l'Italia a Kigali #SkySport - X Vai su X
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: tre giri alla fine, il gruppo si screma sull’ascesa di Kimihurura. Bene Eleonora Ciabocco - 21 Attualmente, sono 25 le componenti del primo gruppo, c'è Eleonora Ciabocco. Secondo oasport.it
LIVE! Prova in linea Under 23 femminile. L'Italia con Eleonora Ciabocco. Diretta, aggiornamenti, risultati di giovedì 25 settembre - Ci saranno la Côte de Kigali Golf e la Côte de Kimihurura da ripetere 8 volte ... Si legge su eurosport.it