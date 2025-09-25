LIVE Ciclismo femminile Mondiali U23 2025 in DIRETTA | tutto pronto per l’inizio della corsa
13:03 Per la prima volta la categoria Under 23 assegnerà il titolo con un gara dedicata e non accorpandola a quella della categoria élite. 13:00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di ciclismo 2025. È il momento della prova in linea per la categoria Under 23 femminile. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di ciclismo 2025, Kigali (Ruanda) si prepara ad ospitare la quinta giornata della rassegna iridata. Terminate le gare cronometriche, il programma si sposta sulle prove in linea. Quest'oggi assisteremo alla corsa dedicata alle atlete Under 23, la nazionale italiana si affida alla classe 2004 Eleonora Ciabocco.
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
Gian Luca Andrina presidente della Bft Burzoni VO2 fa un bilancio della situazione del ciclismo giovanile femminile in Italia e del grande lavoro della sua squadra.
