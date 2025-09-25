CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Sventata l’offensiva della lussemburghese, convincente la prova di Ciabocco ora in terza piazza. 15.24 Attacco di Schreiber, risponde Eleonora Ciabocco! 15.23 Marie Schreiber (Lussemburgo) guida il gruppo sull’iniziale sezione in pianura. 15.21 Attualmente sono 25 le componenti del primo gruppo, c’è Eleonora Ciabocco. Assente invece la grande favorita Cat Ferguson (Gran Bretagna. 15.20 Tuttavia, la selezione di Julia Kopecky ha tagliato fuori numerose corridore, che rientreranno probabilmente a breve. 15.17 Inizia il sesto giro della gara, stiamo per entrare nelle fasi calde. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo femminile, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: tre giri alla fine, il gruppo si screma sull'ascesa di Kimihurura. Bene Eleonora Ciabocco