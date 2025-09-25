LIVE Ciclismo femminile Mondiali U23 2025 in DIRETTA | presente Eleonora Ciabocco nel primo gruppo della corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 La russa Valeria Valgonen abbandona la corsa. 14.38 Non inquadrata finora Cat Ferguson (Gran Bretagna), che dovrebbe comunque essere nel primo gruppo. 14.36 Sui pedali le atlete del plotone, crampi per Fariba Hashimi. 14.34 Ricomincia la Côte de Kigali Golf (0.8 km al 8.1%), Isabella Holmgren conduce il folto drappello. 14.32 Una trentina di corridore figurano nel gruppo di testa, presente anche Eleonora Ciabocco. 14.29 Sventata immediatamente l’azione dell’asiatica. 14.28 Attacco dell’afghana Fariba Hashimi. 14.27 Perdono contatto dal plotone Flora Perkins (Gran Bretagna) e Felicity Wilson-Haffenden (Australia). 🔗 Leggi su Oasport.it

