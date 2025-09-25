LIVE Ciclismo femminile Mondiali U23 2025 in DIRETTA | l’Italia punta su Eleonora Ciabocco
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di ciclismo 2025, Kigali (Ruanda) si prepara ad ospitare la quinta giornata della rassegna iridata. Terminate le gare cronometriche, il programma si sposta sulle prove in linea. Quest’oggi assisteremo alla corsa dedicata alle atlete Under 23, la nazionale italiana si affida alla classe 2004 Eleonora Ciabocco. Il percorso odierno prevede 119.3 km da percorrere, partenza e arrivo fissati a Kigali. Trattasi di un circuito cittadino da ripetere per ben otto volte, comprendente due asperità piuttosto ravvicinate. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - femminile
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
