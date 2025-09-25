LIVE Ciclismo femminile Mondiali U23 2025 in DIRETTA | la francese Gery si aggiudica l’oro in volata Ciabocco ad un passo dal bronzo!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.43 La corrente Diretta testuale termina qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima cronaca di ciclismo. Un saluto sportivo. 16.40 Una gara dalle mille emozioni, amici di OA Sport! Célia Gery (Francia) batte in volata la slovacca Viktoria Chladonova, fondamentale il contributo della connazionale Marion Bunel, abile a tirare per la compagna. Paula Blasi brucia per un soffio la nostra Eleonora Ciabocco, quarta all’arrivo e autrice di una grande prova. Delude Cat Ferguson (Gran Bretagna), uscita definitivamente di scena al quinto giro del tracciato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
