LIVE Ciclismo femminile Mondiali U23 2025 in DIRETTA | in corso il terzo giro degli otto previsti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.21 Sempre Isabella Holmgren a trainare il plotone. 14.19 Arranca sulla salita di Kimihurura la belga Xaydee van Sinaey. 14.17 In corso il tratto in pavé di Kimihurura. 14.15 Gran Bretagna e Canada le nazioni favorite per le medaglie. 14.13 Numerose atlete si sono staccate sulla prima ascesa del tracciato. 14.11 Nuovo passaggio sulla Côte de Kigali Golf, tentativo di selezione da parte di Isabella Holmgren (Canada). 14.10 Altra perdita per il Canada, si ritira Anabelle Thomas. 14.09 Le corridore canadesi fanno l’andatura nel gruppo di testa. 14.06 Anche oggi c’è grande affluenza di pubblico nelle strade di Kigali. 🔗 Leggi su Oasport.it

