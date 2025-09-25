LIVE Ciclismo femminile Mondiali U23 2025 in DIRETTA | in corso il secondo degli otto giri previsti dal tracciato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:41 Il gruppo si avvicina al secondo passaggio sulla Côte de Kigali Golf (0,8km all’ 8,1%). 13:39 Mancano 100 chilometri alla fine della gara. 13:37 Problema meccanico per l’australiana Mackenzie Coupland. 13:35 Non ci sono stati ancora scatti, ma l’andatura elevata del gruppo crea già selezione. 13:33 Il gruppo ha completato il primo giro del circuito. 13:32 La velocità media aggiornata è di 38,2 kmh. 13:29 Possibili candidate nella lotta per la conquista dei gradini del podio sono: Julie Bego e Marion Bunel (Francia), Isabella Holmgren (Canada), Paula Blasi (Spagna), e Viktoria Chladonova (Slovacchia). 🔗 Leggi su Oasport.it
Diretta Rai Sport Sabato 5 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 1a Tappa, Europei Calcio Femminile
Diretta Rai Sport Domenica 6 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 2a Tappa, Europei Calcio Femminile
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
Gian Luca Andrina presidente della Bft Burzoni VO2 fa un bilancio della situazione del ciclismo giovanile femminile in Italia e del grande lavoro della sua squadra. Ascolta l'intervista completa nella nuova puntata di #blablabike #tuttobici #cycling #tuttobici - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA CICLISMO Mondiali, Venturelli bronzo nella crono femminile U23 Prima medaglia per l'Italia a Kigali #SkySport - X Vai su X
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: fantastico bronzo per Venturelli! Crono U23 femminile dominata dalla britannica Backstedt - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 MASCHILE DI CICLISMO DALLE 13. Lo riporta oasport.it
LIVE! Crono staffetta Ruanda. L'Italia sogna l'oro nella mixed relay. Diretta, aggiornamenti, risultati di Mercoledì 24 settembre - 45 si comincia col Benin, con la crono suddivisa da tre blocchi diversi. Da eurosport.it