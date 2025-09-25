LIVE Ciclismo femminile Mondiali U23 2025 in DIRETTA | in corso il quarto giro degli otto previsti
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.25 75 km al traguardo finale di Kigali. 14.24 Cominciato il quarto giro degli otto previsti. 14.22 Una trentina di atlete hanno scollinato insieme la seconda asperità. 14.21 Sempre Isabella Holmgren a trainare il plotone. 14.19 Arranca sulla salita di Kimihurura la belga Xaydee van Sinaey. 14.17 In corso il tratto in pavé di Kimihurura. 14.15 Gran Bretagna e Canada le nazioni favorite per le medaglie. 14.13 Numerose atlete si sono staccate sulla prima ascesa del tracciato. 14.11 Nuovo passaggio sulla Côte de Kigali Golf, tentativo di selezione da parte di Isabella Holmgren (Canada). 🔗 Leggi su Oasport.it
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
Gian Luca Andrina presidente della Bft Burzoni VO2 fa un bilancio della situazione del ciclismo giovanile femminile in Italia e del grande lavoro della sua squadra. Ascolta l'intervista completa nella nuova puntata di #blablabike #tuttobici #cycling #tuttobici - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA CICLISMO Mondiali, Venturelli bronzo nella crono femminile U23 Prima medaglia per l'Italia a Kigali #SkySport - X Vai su X
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: in corso il secondo degli otto giri del circuito previsti dal tracciato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:50 Ci sono solo 27,3 chilometri di pianura sui 119,3 previsti dal percorso . Si legge su oasport.it
LIVE! Prova in linea Under 23 femminile. L'Italia con Eleonora Ciabocco. Diretta, aggiornamenti, risultati di giovedì 25 settembre - Ci saranno la Côte de Kigali Golf e la Côte de Kimihurura da ripetere 8 volte ... Secondo eurosport.it