CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.25 75 km al traguardo finale di Kigali. 14.24 Cominciato il quarto giro degli otto previsti. 14.22 Una trentina di atlete hanno scollinato insieme la seconda asperità. 14.21 Sempre Isabella Holmgren a trainare il plotone. 14.19 Arranca sulla salita di Kimihurura la belga Xaydee van Sinaey. 14.17 In corso il tratto in pavé di Kimihurura. 14.15 Gran Bretagna e Canada le nazioni favorite per le medaglie. 14.13 Numerose atlete si sono staccate sulla prima ascesa del tracciato. 14.11 Nuovo passaggio sulla Côte de Kigali Golf, tentativo di selezione da parte di Isabella Holmgren (Canada). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo femminile, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: in corso il quarto giro degli otto previsti