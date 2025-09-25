LIVE Ciclismo femminile Mondiali U23 2025 in DIRETTA | il gruppo delle favorite è compatto dopo i primi due giri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Problema meccanico per l’australiana Mackenzie Coupland. 13:58 Sono stati percorsi 661 metri di dislivello sui 2671 previsti dal percorso. 13:57 La spagnola Ainara Albert ha abbandonato la corsa. 13:55 Il secondo passaggio Côte de Kimihurura screma ulteriormente il gruppo. 13:53 Il gruppo, al momento, è composto da circa quaranta atlete. 13:50 Ci sono solo 27,3 chilometri di pianura sui 119,3 previsti dal percorso. 13:47 Lo scorso anno si è aggiudicata il titolo l’olandese Puck Pieterse. 13:44 Primo attacco di giornata: ci prova Julie Bego. Reagiscono le rivali più accreditate. 🔗 Leggi su Oasport.it

