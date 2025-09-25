LIVE Ciclismo femminile Mondiali U23 2025 in DIRETTA | gruppo compatto nei primi chilometri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:26 Le atlete affrontano il primo passaggio sulla Côte de Kimihurura (1.3 km al 6.3% di pendenza media e punte massime dell’11%). 13:24 Problema meccanico per la tedesca Selma Lantzsch. 13:22 Sono 81 le atlete che hanno iniziato la corsa. 13:20 La grande favorita per la vittoria finale sembra essere la britannica Cat Ferguson, vincitrice dell’oro nella categoria Juniores nella rassegna di Zurigo 2024. 13:17 Caduta nelle retrovie per Vanette Houssou (Benin) e Alma Abroud (Tunisia). 13:14 Caduta di un’atleta al centro del gruppo. 13:13 Il Canada perde già una pedina: non è partita Ava Holmgren. 🔗 Leggi su Oasport.it

