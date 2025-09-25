LIVE Ciclismo femminile Mondiali U23 2025 in DIRETTA | gruppo compatto nei primi chilometri
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:26 Le atlete affrontano il primo passaggio sulla Côte de Kimihurura (1.3 km al 6.3% di pendenza media e punte massime dell’11%). 13:24 Problema meccanico per la tedesca Selma Lantzsch. 13:22 Sono 81 le atlete che hanno iniziato la corsa. 13:20 La grande favorita per la vittoria finale sembra essere la britannica Cat Ferguson, vincitrice dell’oro nella categoria Juniores nella rassegna di Zurigo 2024. 13:17 Caduta nelle retrovie per Vanette Houssou (Benin) e Alma Abroud (Tunisia). 13:14 Caduta di un’atleta al centro del gruppo. 13:13 Il Canada perde già una pedina: non è partita Ava Holmgren. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - femminile
Diretta Rai Sport Sabato 5 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 1a Tappa, Europei Calcio Femminile
Diretta Rai Sport Domenica 6 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 2a Tappa, Europei Calcio Femminile
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
Gian Luca Andrina presidente della Bft Burzoni VO2 fa un bilancio della situazione del ciclismo giovanile femminile in Italia e del grande lavoro della sua squadra. Ascolta l'intervista completa nella nuova puntata di #blablabike #tuttobici #cycling #tuttobici - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA CICLISMO Mondiali, Venturelli bronzo nella crono femminile U23 Prima medaglia per l'Italia a Kigali #SkySport - X Vai su X
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: fantastico bronzo per Venturelli! Crono U23 femminile dominata dalla britannica Backstedt - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO U23 MASCHILE DI CICLISMO DALLE 13. oasport.it scrive
LIVE! Crono staffetta Ruanda. L'Italia sogna l'oro nella mixed relay. Diretta, aggiornamenti, risultati di Mercoledì 24 settembre - 45 si comincia col Benin, con la crono suddivisa da tre blocchi diversi. Come scrive eurosport.it