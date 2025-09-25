LIVE Ciclismo femminile Mondiali U23 2025 in DIRETTA | due giri alla fine fasi calde della corsa Ben posizionata Eleonora Ciabocco
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.51 10” di vantaggio per Mul. 15.49 Ora ci prova Malwina Mul, tuttavia la polacca non fa paura al gruppo che non reagisce. 15.48 Rintuzzate le quattro battistrada. 15.46 L’iberica Paula Blasi incombe nella fuga, terzetto trasformato in quartetto. 15.46 Gruppo a 5” dal terzetto fuggitivo. 15.45 Reazioni da parte di Justyna Czapla (Germania) e Anina Hutter (Svizzera). 15.44 Serie di attacchi dopo il rifornimento, Julie Bego prova a scappare via! 15.43 Comincia la penultima tornata, ventidue nel primo gruppo. Non abbiamo assistito ad attacchi significativi sulla Côte de Kimihurura. 🔗 Leggi su Oasport.it
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
Gian Luca Andrina presidente della Bft Burzoni VO2 fa un bilancio della situazione del ciclismo giovanile femminile in Italia e del grande lavoro della sua squadra. Ascolta l'intervista completa nella nuova puntata di #blablabike #tuttobici #cycling #tuttobici - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA CICLISMO Mondiali, Venturelli bronzo nella crono femminile U23 Prima medaglia per l'Italia a Kigali #SkySport - X Vai su X
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: tre giri alla fine, il gruppo si screma sull’ascesa di Kimihurura. Bene Eleonora Ciabocco - 21 Attualmente, sono 25 le componenti del primo gruppo, c'è Eleonora Ciabocco. Lo riporta oasport.it
LIVE! Prova in linea Under 23 femminile. L'Italia con Eleonora Ciabocco. Diretta, aggiornamenti, risultati di giovedì 25 settembre - Ci saranno la Côte de Kigali Golf e la Côte de Kimihurura da ripetere 8 volte ... Come scrive eurosport.it