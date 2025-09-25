LIVE Ciclismo femminile Mondiali U23 2025 in DIRETTA | 36 atlete nel primo gruppo c’è l’azzurra Eleonora Ciabocco
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.14 Scivolata di Viktoria Chladonova! Una delle contendenti al podio commette un errore ma riesce immediatamente nel recupero della bici. 15.14 Si screma il gruppo, Kopecky tenta la selezione. 15.13 Si stacca nuovamente Cat Ferguson, non è giornata per la 2006 nativa di Skipton. 15.12 La boema Julia Kopecky scandisce il ritmo sulla tortuosa Côte de Kimihurura. 15.11 Si torna sul pavé di Kimhurura, Cat Ferguson per la prima volta nell’acme del plotone. 15.09 Trascorse due ore dalla partenza, sempre la canadese Isabella Holmgren a fare l’andatura. 15.07 50 km e sapremo il verdetto della prova in linea U23 femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - femminile
Diretta Rai Sport Sabato 5 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 1a Tappa, Europei Calcio Femminile
Diretta Rai Sport Domenica 6 Luglio 2025 Ciclismo Tour de France 2a Tappa, Europei Calcio Femminile
Il ciclismo femminile italiano brilla nel mondo, altra impresa maiuscola che vede tra i protagonisti delle giovanissime atlete azzurre.
Gian Luca Andrina presidente della Bft Burzoni VO2 fa un bilancio della situazione del ciclismo giovanile femminile in Italia e del grande lavoro della sua squadra. Ascolta l'intervista completa nella nuova puntata di #blablabike #tuttobici #cycling #tuttobici - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM'ORA CICLISMO Mondiali, Venturelli bronzo nella crono femminile U23 Prima medaglia per l'Italia a Kigali #SkySport - X Vai su X
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: in corso il secondo degli otto giri del circuito previsti dal tracciato - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:50 Ci sono solo 27,3 chilometri di pianura sui 119,3 previsti dal percorso . Secondo oasport.it
LIVE! Prova in linea Under 23 femminile. L'Italia con Eleonora Ciabocco. Diretta, aggiornamenti, risultati di giovedì 25 settembre - Ci saranno la Côte de Kigali Golf e la Côte de Kimihurura da ripetere 8 volte ... Da eurosport.it