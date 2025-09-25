LIVE Cechia-Iran Mondiali volley 2025 in DIRETTA | occasione della vita per entrambe chi andrà in semifinale?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo quarto di finale del Campionato Mondiale di volley maschile di Filippine 2025: di fronte a Manila Iran e Cechia. La vincente di questa sfida affronterà la vincente di Usa-Bulgaria in semifinale. Il Mondiale di volley nelle Filippine continua a riservare colpi di scena e l’ultima giornata dei quarti di finale porta con sé due sfide dal sapore molto diverso. Sul taraflex di Pasay City si parte con Iran–Cechia, incontro tra due autentiche rivelazioni del torneo, per poi lasciare spazio a USA–Bulgaria, un confronto che profuma di grande classico e che potrebbe diventare il trampolino di lancio verso la corsa alle medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cechia-Iran, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: occasione della vita per entrambe, chi andrà in semifinale?

In questa notizia si parla di: cechia - iran

Tradizione e sorprese: Tunisia-Cechia e Serbia-Iran con il sogno della semifinale al Mondiale di volley

L'Argentina (elimina la Francia) e l'Iran risorge con le Filippine (6 match ball annullati ai padroni di casa che sul 22-20 avevano anche festeggiato, prima che un video challenge annullasse il punto...)... Ora Cechia-Cina mette a rischio il Brasile Italia - Ucraina, - X Vai su X

Le manovre si stanno svolgendo in 41 poligoni, con la partecipazione di India, Iran, Bangladesh e gruppi dall’Africa. Guterres avverte: «Nessun progresso a breve in Ucraina» - facebook.com Vai su Facebook

Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 25 settembre, programma, streaming; Dove vedere in tv Italia-Polonia, Mondiali volley 2025: orario semifinale, programma, streaming; Calendario Mondiali volley 2025: orari dai quarti alla finale, programma, tv, streaming.

LIVE Cechia-Iran, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: occasione della vita per entrambe, chi andrà in semifinale? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del terzo quarto di finale del Campionato Mondiale di volley maschile ... Come scrive oasport.it

Tradizione e sorprese: Tunisia-Cechia e Serbia-Iran con il sogno della semifinale al Mondiale di volley - Doveva essere l’autostrada per il Paradiso per il Brasile e invece la quarta giornata dedicata agli ottavi di finale del Mondiale nelle Filippine propone ... Scrive oasport.it