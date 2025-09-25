LIVE Cechia-Iran 3-1 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | Indra trascina la squadra di Kovar alla sua prima semifinale iridata!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI USA-BULGARIA DI VOLLEY DALLE 14.00 11.26: Il top scorer del match è stato Indra con 22 punti, subito a ruota l’ottima Vasina con 21 punti, poi Klimes con 8 punti e 7 a testa per Galabov e Zaijcek. Per l’Iran 18 punti a testa per Poriya e Hajipour, efficaci ma poco continui in attacco, 11 punti per Morteza, 8 a testa per Kazemi e Mohammad 11.24: festa grande in casa Cechia per una vittoria storica. Arriva la semifinale mondiale per la squadra di Jiri Kovar e alzi la mano chi avrebbe pensato ad una Cechia nella top 4 del Mondiale. Fondamentale la vittoria al debutto contro la Serbia che poi ha lanciato i cechi verso la semifinale battendo il Brasile. 🔗 Leggi su Oasport.it
