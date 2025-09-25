LIVE Cechia-Iran 1-1 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | cechi in vantaggio nel terzo set 11-9

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI USA-BULGARIA DI VOLLEY DALLE 14.00 11-10 la parallela di Hajipuor da seconda linea 11-9 Diagonale di Indra da zona 2 10-9 La pipe di Poriya 10-8 Diagoinale di Indra da zona 2 9-8 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Poriyaaaaaaaaaaaaaaaa 9-7 Poriya di sinistro da zona 4 9-6 Mano out Vasina da zona 4 8-6 Errore al servizio Iran 7-6 Primo tempo Mohammad 7-5 Primo tempo Klimes 6-5 Mano out Kazemi in primo tempo 6-4 Out Poriya da zona 4 5-4 Errore al servizio Iran 4-4 Primo tempo Kazemi 27-25 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Vasinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! La Cechia ha sistemato qualcosa al servizio, ha dimostrato di saper soffrire e nel finale ha pareggiato il conto! 26-25 Mano out Indra da zona 2 25-25 Pipe di Poriya 25-24 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Sotolaaaaaaaaaaaaaaa 24-24 Invasione Iran 23-24 Errore al servizio Cechia 23-23 Vincente Vasina da zona 4 22-23 Vincente Hajipuor da zona 2 22-22 Muroooooooooooooooo Sotolaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 21-22 Out il facile slash di Morteza dopo il servizio di Poriya 20-22 Errore al servizio Cechia 20-21 Errore al servizio Iran 19-21 Mano out Hajipour da seconda linea 19-20 Errore al servizio Cechia 19-19 Errore al servizio Iran 18-19 Vincente sulle mani del muro Poriya da zona 4 18-18 Primo tempo Zaijcek 17-18 Mano out Kazemi in primo tempo 17-17 Parallela di Vasina da zona 4 16-17 diagonale stretta di Morteza da zona 4 16-16 Primo tempo Klimes 15-16 Out la parallela di Indra da seconda linea 15-15 Il diagonale di Hajipour da zona 2 15-14 Primo tempo Klimes 14-14 Errore al servizio Cechia 14-13 Diagonale di Galabov da zona 4 13-13 Diagonale di Poriya da zona 4 13-12 diagonale di indra da zona 2 12-12 Errore al servizio Cechia 12-11 Murooooooooooooo Zajiceeeeeeeeeeeeek 11-11 La pipe di Vasina 10-11 Errore al servizio Iran 9-11 Diagonale di Hajipour da zona 2 9-10 Vincente Indra da seconda linea sulle mani del muro 8-10 Errore al servizio Cechia 8-9 Parallela di Indra da seconda linea 7-9 Vincente la diagonale di Morteza da zona 4 7-8 Errore al servizio Iran 6-8 Primo tempo Mohammad 6-7 Vincente Hajipour da seconda linea 6-6 Errore al servizio Iran 5-6 Pipe di Morteza 5-5 errore al servizio Iran 4-5 Muroooooooooooooo Kazemiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 4-4 Out Poriya da zona 4 3-4 Mano out Galabov da zona 4 2-4 Muroooooooooooooooo Indraaaaaaaaaaaa 1-4 Murooooooooooooo Hajipouuuuuuuuuuuur 1-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Mortezaaaaaaaaaaaaaaa 1-2 Murooooooooooooooo Mohammaaaaaaaaaad 1-1 Errore al servizio Iran 0-1 Pipe di Poriya 22-25 Lo chiude Hajipour con un attacco da seconda linea ma decisivo è stato lo schiacciatore della Lube Poriya che con la battuta ha fatto la differenza 22-24 Primo tempo Kilmes 21-24 Il tocco di seconda intenzione di Morteza 21-23 Errore al servizio Cechia 20-23 Aceeeeeeeeeeeeeee Poriyaaaaaaaaaaaaaaaaaa 20-22 La slash di Morteza dopo il servizio micidiale di Poriya 20-21 Primo tempo Mohammad 20-20 Mano out millimetrico di Indra da zona 2 19-20 Primo tempo Mohammad 19-19 Mano out Indra da zona 2 18-19 Errore al servizio Cechia 18-18 Mano out Indra da seconda linea 17-18 Vincente Hajipour da zona 2 17-17 Mano out Vasina da zona 4 16-17 Mano out Morteza da zona 4 16-16 La slash di Galabov 15-16 Aceeeeeeeeeeeeee Mohammad 15-15 Errore al servizio cechia 15-14 Primo tempo appena accennato di Kilmes 14-14 Errore al servizio Cechia 14-13 Errore al servizio Iran 13-13 Errore al servizio Cechia 13-12 La pipe di Vasina senza muro 12-12 Errore al servizio Iran 11-12 Primo tempo Kazemi 11-11 Mano out Indra da zona 2 10-11 Vincente Vasina da zona 4 9-11 Vincente Vasina da zona 4 8-11 Aceeeeeeeeeeeeeeee Mortezaaaaaaaaaaaaaaaaa 8-10 Vincente Morteza da zona 4 8-9 Muroooooooooooooooo Batureeeeeeeeeeeek 7-9 Murooooooooooo Zajicek 6-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Kilmeeeeees 5-9 Parallela vincente di Vasina da zona 4 4-9 La slash di Kazemi 4-8 La pipe di Poriya 4-7 Vincente Galabov da zona 4 3-7 Out la diagonale di Galabov da zona 4 3-6 In rete l’attacco di seconda intenzione di Bartunek 3-5 Errore al servizio Cechia 3-4 Errore al servizio Iran 2-4 Primo tempo Mohammad 2-3 Invasione Iran 1-3 Out Galabov da zona 4 1-2 La parallela di Indra da zona 2 0-2 Attacco vincente di Hadjipur 0-1 Errore al servizio Cechia 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

