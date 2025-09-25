LIVE Cechia-Iran 0-1 Mondiali volley 2025 in DIRETTA | Poriya fa la differenza per gli asiatici 22-25

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI USA-BULGARIA DI VOLLEY DALLE 14.00 1-2 Murooooooooooooooo Mohammaaaaaaaaaad 1-1 Errore al servizio Iran 0-1 Pipe di Poriya 22-25 Lo chiude Hajipour con un attacco da seconda linea ma decisivo è stato lo schiacciatore della Lube Poriya che con la battuta ha fatto la differenza 22-24 Primo tempo Kilmes 21-24 Il tocco di seconda intenzione di Morteza 21-23 Errore al servizio Cechia 20-23 Aceeeeeeeeeeeeeee Poriyaaaaaaaaaaaaaaaaaa 20-22 La slash di Morteza dopo il servizio micidiale di Poriya 20-21 Primo tempo Mohammad 20-20 Mano out millimetrico di Indra da zona 2 19-20 Primo tempo Mohammad 19-19 Mano out Indra da zona 2 18-19 Errore al servizio Cechia 18-18 Mano out Indra da seconda linea 17-18 Vincente Hajipour da zona 2 17-17 Mano out Vasina da zona 4 16-17 Mano out Morteza da zona 4 16-16 La slash di Galabov 15-16 Aceeeeeeeeeeeeee Mohammad 15-15 Errore al servizio cechia 15-14 Primo tempo appena accennato di Kilmes 14-14 Errore al servizio Cechia 14-13 Errore al servizio Iran 13-13 Errore al servizio Cechia 13-12 La pipe di Vasina senza muro 12-12 Errore al servizio Iran 11-12 Primo tempo Kazemi 11-11 Mano out Indra da zona 2 10-11 Vincente Vasina da zona 4 9-11 Vincente Vasina da zona 4 8-11 Aceeeeeeeeeeeeeeee Mortezaaaaaaaaaaaaaaaaa 8-10 Vincente Morteza da zona 4 8-9 Muroooooooooooooooo Batureeeeeeeeeeeek 7-9 Murooooooooooo Zajicek 6-9 Aceeeeeeeeeeeeeeeeee Kilmeeeeees 5-9 Parallela vincente di Vasina da zona 4 4-9 La slash di Kazemi 4-8 La pipe di Poriya 4-7 Vincente Galabov da zona 4 3-7 Out la diagonale di Galabov da zona 4 3-6 In rete l’attacco di seconda intenzione di Bartunek 3-5 Errore al servizio Cechia 3-4 Errore al servizio Iran 2-4 Primo tempo Mohammad 2-3 Invasione Iran 1-3 Out Galabov da zona 4 1-2 La parallela di Indra da zona 2 0-2 Attacco vincente di Hadjipur 0-1 Errore al servizio Cechia 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cechia-Iran 0-1, Mondiali volley 2025 in DIRETTA: Poriya fa la differenza per gli asiatici, 22-25

