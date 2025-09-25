CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 8:41 Programma che prosegue con la premiazione del doppio pesi leggeri maschili che ha sancito la vittoria della Cina dinanzi ad Indonesia e Germania. 8:38 Condotta di gara eccellente della Romania, che conquista la medaglia d’oro dominando. 7:08.52 il crono siglato da Maria Rusu e Simona Radis. Bel testa a testa finale per l’argento tra Francia ed USA, con le transalpine che resistono al rientro di Thoennes e Dapp. Italia quarta con 7:24.79 arrivata scarica nella seconda metà di gara. 8:36 Momento di difficoltà per Meriano e Codato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Canottaggio, Mondiali 2025 in DIRETTA: medaglia di legno per Meriano-Codato, attesa per il 4 di coppia