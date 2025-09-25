LIVE Canottaggio Mondiali 2025 in DIRETTA | medaglia di legno per Meriano-Codato attesa per il 4 di coppia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 8:41 Programma che prosegue con la premiazione del doppio pesi leggeri maschili che ha sancito la vittoria della Cina dinanzi ad Indonesia e Germania. 8:38 Condotta di gara eccellente della Romania, che conquista la medaglia d’oro dominando. 7:08.52 il crono siglato da Maria Rusu e Simona Radis. Bel testa a testa finale per l’argento tra Francia ed USA, con le transalpine che resistono al rientro di Thoennes e Dapp. Italia quarta con 7:24.79 arrivata scarica nella seconda metà di gara. 8:36 Momento di difficoltà per Meriano e Codato. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: canottaggio - mondiali
Terni, gli azzurri del canottaggio tornano sul lago di Piediluco: sguardo ai mondiali di Shangai I CONVOCATI
Virtus Indoor Rowing World Championship 2025: a Torino i Mondiali di canottaggio indoor per atleti con disabilità intellettive
Canottaggio, raduno della Nazionale Italiana Olimpica a Piediluco: obiettivo Mondiali
Entrano nel vivo i Mondiali di canottaggio a Shanghai. In Cina l’Italia è già in finale con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile! Ma sono tanti gli equipaggi azzurri ancora in gara! Facciamo sentire il nostro tifooooooo ? #ItaliaTeam Fe - facebook.com Vai su Facebook
Entrano nel vivo i Mondiali di canottaggio a Shanghai. In Cina l’Italia è già in finale con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile! Ma sono tanti gli equipaggi azzurri ancora in gara! Facciamo sentire il nostro tifooooooo ? $ItaliaTeam - X Vai su X
LIVE Canottaggio, Mondiali 2025 in DIRETTA: 4 di coppia all’attacco, Meriano-Codato ci provano per la medaglia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali 2025 di canottaggio. Riporta oasport.it
Mondiali canottaggio 2025 oggi in tv: orari finali, programma 25 settembre, streaming, italiani in gara - Arriva il momento più importante della stagione per il canottaggio ed il paracanottaggio, con le prime Finali A dei Mondiali senior 2025, in corso di ... Riporta oasport.it