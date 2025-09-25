LIVE Canottaggio Mondiali 2025 in DIRETTA | iniziano le finali tra poco Meriano-Codato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 8:20 Continua a crescere il vantaggio dei padroni di casa, che vantano oltre 3 secondi sull’Indonesia. 8:18 Ai 500 metri l’imbarcazione cinese ha subito un buon margine di vantaggio su Indonesia e Germania. 8:16 Appena quattro gli equipaggi iscritti alla gara del doppio pesi leggeri maschile. Questa la startlist: Georgia Germania Indonesia Cina 8:13 Zou Jiaqi e Ling Fu tagliano il traguardo con il crono di 7:26.12. Oro Cina, argento Tunisia (Krimi, Dhaouadi), bronzo Perù (Alessia Palacios, Valeria Palacios). 8:11 Continua il dominio delle cinesi, che si avviano a conquistare la prima medaglia d’oro di questa edizione dei Mondiali. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: canottaggio - mondiali
Entrano nel vivo i Mondiali di canottaggio a Shanghai. In Cina l’Italia è già in finale con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile! Ma sono tanti gli equipaggi azzurri ancora in gara! Facciamo sentire il nostro tifooooooo ? #ItaliaTeam Fe - facebook.com Vai su Facebook
