I RISULTATI DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 8:20 Continua a crescere il vantaggio dei padroni di casa, che vantano oltre 3 secondi sull'Indonesia. 8:18 Ai 500 metri l'imbarcazione cinese ha subito un buon margine di vantaggio su Indonesia e Germania. 8:16 Appena quattro gli equipaggi iscritti alla gara del doppio pesi leggeri maschile. Questa la startlist: Georgia Germania Indonesia Cina 8:13 Zou Jiaqi e Ling Fu tagliano il traguardo con il crono di 7:26.12. Oro Cina, argento Tunisia (Krimi, Dhaouadi), bronzo Perù (Alessia Palacios, Valeria Palacios). 8:11 Continua il dominio delle cinesi, che si avviano a conquistare la prima medaglia d'oro di questa edizione dei Mondiali.

LIVE Canottaggio, Mondiali 2025 in DIRETTA: iniziano le finali, tra poco Meriano-Codato