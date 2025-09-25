LIVE Canottaggio Mondiali 2025 in DIRETTA | capolavoro d’oro del 4 di coppia! Campioni del mondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I RISULTATI DELLE BATTERIE DELLA NOTTE 9:22 Argento Gran Bretagna in 5:50.06, bronzo Polonia con 5:51.34. 9:21 5:48.08 il crono siglato da Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili. Gara esemplare degli azzurri, che possono festeggiare la prima medaglia ed il primo oro della rassegna iridata. Dopo 7 anni torniamo sul tetto del mondo. OROOOOOO ITALIA!!!  9:19 Ultimo sforzo, alè azzurri! 9:19 Bisogna continuare a spingere per rintuzzare eventuali attacchi di Gran Bretagna e Polonia. Azione degli azzurri che continua ad essere potente. A 500 metri dal traguardo vantiamo due secondi e mezzo sui britannici ed oltre tre sui polacchi. 🔗 Leggi su Oasport.it

