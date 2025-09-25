LIVE Canottaggio Mondiali 2025 in DIRETTA | 4 di coppia all’attacco Meriano-Codato ci provano per la medaglia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali 2025 di canottaggio. A Shanghai (Cina) si assegnano le prime medaglie della rassegna iridata con l’Italia che può subito sbloccarsi nel medagliere. Due le carte iniziali per la spedizione azzurra, che ci proverà con il quattro di coppia maschile e con il doppio femminile. Saranno sei le finalissime in programma nella sessione pomeridiana della manifestazione cinese. Si partirà poco dopo le 8.00 italiane con la finale del doppio pesi leggeri femminile seguita da quella maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
Entrano nel vivo i Mondiali di canottaggio a Shanghai. In Cina l'Italia è già in finale con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile! Ma sono tanti gli equipaggi azzurri ancora in gara!
