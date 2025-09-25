LIVE Canottaggio Mondiali 2025 in DIRETTA | 4 di coppia all’attacco Meriano-Codato ci provano per la medaglia

Oasport.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali 2025 di canottaggio. A Shanghai (Cina) si assegnano le prime medaglie della rassegna iridata con l’Italia che può subito sbloccarsi nel medagliere. Due le carte iniziali per la spedizione azzurra, che ci proverà con il quattro di coppia maschile e con il doppio femminile. Saranno sei le finalissime in programma nella sessione pomeridiana della manifestazione cinese. Si partirà poco dopo le 8.00 italiane con la finale del doppio pesi leggeri femminile seguita da quella maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

live canottaggio mondiali 2025 in diretta 4 di coppia all8217attacco meriano codato ci provano per la medaglia

© Oasport.it - LIVE Canottaggio, Mondiali 2025 in DIRETTA: 4 di coppia all’attacco, Meriano-Codato ci provano per la medaglia

In questa notizia si parla di: canottaggio - mondiali

Terni, gli azzurri del canottaggio tornano sul lago di Piediluco: sguardo ai mondiali di Shangai I CONVOCATI

Virtus Indoor Rowing World Championship 2025: a Torino i Mondiali di canottaggio indoor per atleti con disabilità intellettive

Canottaggio, raduno della Nazionale Italiana Olimpica a Piediluco: obiettivo Mondiali

Shanghai: come seguire i Mondiali sulle piattaforme World Rowing; Mondiali canottaggio 2025 oggi in tv: orari finali, programma 25 settembre, streaming, italiani in gara; I Campionati Mondiali di Canottaggio 2025 iniziano con gare ravvicinate.

Mondiali canottaggio 2025 oggi in tv: orari finali, programma 25 settembre, streaming, italiani in gara - Arriva il momento più importante della stagione per il canottaggio ed il paracanottaggio, con le prime Finali A dei Mondiali senior 2025, in corso di ... Secondo oasport.it

Calendario Mondiali canottaggio 2025: programma, orari, tv, streaming - Il momento più importante della stagione per il canottaggio ed il paracanottaggio arriverà con i Mondiali 2025, in programma a Shanghai, in Cina, da ... Si legge su oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Canottaggio Mondiali 2025