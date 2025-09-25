LIVE Berrettini-Ruud ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | esame sulla strada della redenzione

CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Matteo Berrettini e Casper Ruud, valido per il secondo turno dell’ ATP 500 di Tokyo. Il nostro azzurro è tornato in campo dopo la lunga pausa dovuta all’ennesimo infortunio subito, con la forma fisica che sta condizionando la carriera del finalista di Wimbledon nel 2021. Ad affrontarlo c’è il norvegese, neanche lui nel miglior anno della carriera ma che nei mesi scorsi, proprio in questa stagione, ha alzato il suo primo titolo Masters 1000, a Madrid. Berrettini, come detto, è tornato in campo solo da due settimane visto che nel corso degli scorsi giorni ha partecipato all’ ATP 250 di Hangzhou dove è stato eliminato al primo turno dal ceco Dalibor Svrcina che ha vinto 2-0 (6-3, 6-3). 🔗 Leggi su Oasport.it

