LIVE Alle 13 Sinner-Cilic | parte la caccia di Jannik al titolo di Pechino
Il numero 2 del mondo torna in campo dopo la finale degli Us Open persa contro Alcaraz. Un solo precedente con il croato, vinto dall'azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: sinner - cilic
Wimbledon, ottavi di finale: Cobolli contro Cilic: il croato tiene la battuta Diretta 0-1Attesa per Sinner e Sonego
Wimbledon 2025, la diretta di oggi: Cobolli vince il primo set con Cilic. Gli orari di Sinner e Sonego
?Wimbledon, ottavi di finale, Cobolli-Cilic: l'azzurro chiude con un ace anche il 2° setLive 6-4, 6-4, 1-1 |Attesa per Sinner e Sonego
Quando gioca Sinner contro Cilic: l'azzurro torna in campo dopo gli US Open, a Pechino anche tre italiani | Orario e dove vederlo in tv https://ilfattoquotidiano.it/2025/09/25/sinner-cilic-orario-quando-gioca-dove-vedere-tv-streaming-gratis-pechino/8138367/?ut - X Vai su X
Jannik Sinner torna in campo! Il numero 2 del mondo esordirà giovedì 25 settembre contro Marin Cilic al torneo ATP 500 di Pechino alle ore 13 italiane. #janniksinner #sinner #cilic #pechino #atp - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Sinner-Cilic, ATP Pechino 2025 in DIRETTA: inizia una nuova rincorsa al n.1 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Jannik Sinner e ... Come scrive oasport.it
Sinner-Cilic, ATP Pechino 2025: orario, programma partite precedenti, tv, streaming - Domani, giovedì 25 settembre, Jannik Sinner farà il suo esordio nell'ATP500 di Pechino. Scrive oasport.it