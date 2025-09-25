Lite in famiglia svela un giro di droga del figlio
Una lite furibonda tra padre e figlio, con insulti e spintoni. Prima di venire alle mani, il padre decide di chiamare in aiuto i carabinieri. Al loro arrivo i militari cercano di sedare gli animi dei due, prima che dalle parole si passi ai fatti, con conseguenze gravi. Intanto, uno degli uomini dell’Arma si accorge di buste contenenti delle piantine ben tagliate simili alla marijuana appoggiate sul tavolo dell’abitazione della famiglia. Bastano dei sommari controlli per capire che dentro al nylon c’è la droga pronta per lo spaccio. Vicino alle buste c’è anche un bilancino di precisione per preparare le eventuale dosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
