Lite e scontro con i carabinieri | Non siete nessuno E arriva la condanna
Una lite con un’altra persona, l’arrivo dei carabinieri e il tentativo di allontanarsi hanno dato il via a una vicenda giudiziaria che si è chiusa con una condanna a sei mesi di reclusione per R. B. di Caserta.L’episodio risale all’aprile del 2023. Secondo la ricostruzione, l’uomo, dopo aver. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: lite - scontro
Napoli, lite mortale: donna uccide il marito durante uno scontro notturno
#Salerno - Lite e sparatoria in centro,due feriti. Scontro con tunisini, fermati due italiani. #Cronaca #Lite #Sparatoria #Tunisini #Italiani #Carabinieri #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Violento scontro in centro accoglienza a Calvizzano, carabinieri intervengono per sedare la rissa tra migranti - Un uomo armato aggredisce due migranti nel centro di Calvizzano, carabinieri intervengono per sedare la violenza e avviano indagini sulle cause dell’aggressione ... gaeta.it scrive
Lite tra due uomini in centro, spunta anche un coltello - Livorno, paura in via Ginori dove un uomo avrebbe fatto della avances a una donna. Da msn.com