Lite e scontro con i carabinieri | Non siete nessuno E arriva la condanna

Una lite con un’altra persona, l’arrivo dei carabinieri e il tentativo di allontanarsi hanno dato il via a una vicenda giudiziaria che si è chiusa con una condanna a sei mesi di reclusione per R. B. di Caserta.L’episodio risale all’aprile del 2023. Secondo la ricostruzione, l’uomo, dopo aver. 🔗 Leggi su Casertanews.it