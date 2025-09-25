L' Italvolley si è ritrovata ora è il momento di restare sul trono | la doppietta è possibile
Con De Giorgi, l'Italia è arrivata nei primi quattro posti in tutte le manifestazioni a cui ha partecipato: il Mondiale a Manila è aperto ma con la Polonia sarà dura.
Dopo aver conquistato la qualificazione agli ottavi in extremis, l'Italia di De Giorgi vola ai quarti ? L'Italia batte 3-0 l'Argentina di De Cecco, che aveva dominato il proprio girone, e prosegue il suo cammino al Mondiale
Italvolley campione del mondo, Myriam Sylla: «Abbiamo dimostrato di essere le più forti di sempre». Folla di tifosi a Malpensa - Le campionesse guidate da Velasco sono arrivate all'aeroporto di Malpensa nel pomeriggio dove ad accoglierle hanno trovato tantissimi tifosi.