L' italiano più patriota | eccomi
Chi più patriota di me? Quando eleggono Miss Italia una bellezza lucana di nome Katia io niente, rimango imperturbabile, si fosse chiamata Caterina l’avrei amata ma i nomi stranieri (in questo caso russo) mi repellono, peccato. Quando mi informano che la migliore mortadella bolognese è prodotta da un’azienda dal nome anglofono respingo sdegnato l’informazione al mittente. L’amico nichilista insiste: “Io invece guardo il fatto che è un prodotto fatto in Italia ed è buono. Il nome dell’azienda mi importa poco”. Il patriottismo in Italia oggi non può esistere perché della lingua italiana, che dell’Italia è l’anima, agli italiani importa poco anzi niente, e anche a destra, anche fra i sedicenti tradizionalisti, anche fra i pretesi conservatori, nessuno si fa problemi a comprare mortadelle anglofone, o a servirsi in una bakery, o a ordinare cheeseburger. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: italiano - patriota
Niccolò Foscolo detto Ugo (Zante, 6 febbraio 1778 – Londra, 10 settembre 1827), è stato un poeta, scrittore, drammaturgo, traduttore, critico letterario e patriota italiano, uno dei principali letterati del neoclassicismo e del preromanticismo. #UgoFoscolo #lacrim - facebook.com Vai su Facebook
Italia- Moldova, Colombo (FdI): grande sinergia per sviluppi economici, turistici e lavorativi https://lavocedelpatriota.it/italia-moldova-colombo-fdi-grande-sinergia-per-sviluppi-economici-turistici-e-lavorativi/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
L'italiano più patriota: eccomi - I nomi stranieri mi repellono, la mortadella bolognese prodotta da un'azienda dal nome anglofono la rifiuto. Si legge su ilfoglio.it