L’Italia vende la Garibaldi all’Indonesia | i fanatici del disarmo saranno felici…
Roma, 25 sett – In un’operazione che segna la fine di un’epoca per la Marina Militar e e apre nuovi scenari per l’industria navale italiana, la portaerei Giuseppe Garibaldi è stata ceduta all’Indonesia. L’annuncio è arrivato all’ Indodefence 2025 di Giacarta, dove la holding della difesa Republikorp ha presentato il modello della futura flotta. L’autorizzazione formale è stata firmata il 29 agosto dal ministro Rachmat Pambudy, con un finanziamento ottenuto da prestiti esteri e fondi aggiuntivi destinati anche all’acquisto di nuovi elicotteri da trasporto. La Garibaldi tra ambizioni e contraddizioni. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
In questa notizia si parla di: italia - vende
Banca D'Italia vende immobile a Brindisi: prezzo base 1.800.000 euro
Carrefour lascia l’Italia e vende i suoi mille supermercati a NewPrinces per un miliardo
Da flagello dei mari a business estero. Così l’Italia vende il granchio blu in Sri Lanka e Tunisia
Possibile. . Mentre l'Italia continua a vendere armi a Israele, il genocidio, i crimini di guerra e contro l’umanità, la pulizia etnica, l’apartheid e il colonialismo d’insediamento proseguono non solo a Gaza, dove ieri sono state uccise altre 200 persone, anche in Ci - facebook.com Vai su Facebook