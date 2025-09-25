Roma, 25 sett – In un’operazione che segna la fine di un’epoca per la Marina Militar e e apre nuovi scenari per l’industria navale italiana, la portaerei Giuseppe Garibaldi è stata ceduta all’Indonesia. L’annuncio è arrivato all’ Indodefence 2025 di Giacarta, dove la holding della difesa Republikorp ha presentato il modello della futura flotta. L’autorizzazione formale è stata firmata il 29 agosto dal ministro Rachmat Pambudy, con un finanziamento ottenuto da prestiti esteri e fondi aggiuntivi destinati anche all’acquisto di nuovi elicotteri da trasporto. La Garibaldi tra ambizioni e contraddizioni. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - L’Italia vende la “Garibaldi” all’Indonesia: i fanatici del disarmo saranno felici…