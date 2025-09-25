L’Italia può fare di più per la transizione energetica

Gli italiani sono tra i più preoccupati al mondo per la crisi climatica, ma tanti ancora non hanno capito bene come funziona un sistema energetico basato sulle rinnovabili. Eppure la storia dimostra che l’Italia ha tutti i numeri per guidare il cambiamento. Dal boom del fotovoltaico alle case più efficienti, fino alle nuove reti intelligenti che trasformano i cittadini in produttori di energia, la rivoluzione è già in uno stadio avanzato. Bisogna solo imparare a capirla. 🔗 Leggi su Fanpage.it

