L' Italia del 4 di coppia vince i Mondiali con dedica a Mondelli

Oro iridato firmato da Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili. ROMA - L'Italia si laurea campione del mondo nel quattro di coppia maschile di canottaggio. Un oro iridato firmato Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Partenza forte e buon vantaggio ai 500 degli azzurri sull.

L’Italia del 4 di coppia vince i Mondiali con dedica a Mondelli - L'Italia si laurea campione del mondo nel quattro di coppia maschile di canottaggio. Scrive italpress.com

italia 4 coppia vinceItalia d'oro nel quattro di coppia maschile ai Mondiali di canottaggio in Cina - Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento hanno dominato sul campo di regata di Shanghai una gara che ha visto la barca azzurra trionfare su Gran Bretagna e Polonia ... Lo riporta msn.com

