L'Italia dedica l'oro mondiale nel canottaggio a Mondelli | Pippo questa è la tua bandiera

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Shanghai gli azzurri hanno conquistato il titolo iridato 7 anni dopo Plovdiv, quando nel quattro di coppia c'era anche Filippo Mondelli. "A lui, ai suoi genitori Monica e Guido, a sua sorella Elisa va il nostro pensiero". 🔗 Leggi su Fanpage.it

