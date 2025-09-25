L' Istituto Italiano della Donazione ha presentato a Milano l' ottavo rapporto Noi doniamo fotografia annuale sulla propensione al dono di denaro e tempo

M ilano, 25 set. (askanews) – L’Istituto Italiano della Donazione (Iid) ha presentato a Milano l ‘ottavo rapporto “Noi doniamo”, fotografia annuale sulla propensione al dono di denaro, tempo e competenze in Italia. La presentazione si è tenuta, nella sede e con il supporto di Bper Banca, in occasione del “Giorno del Dono 2025”, a dieci anni dalla Legge che lo ha istituito, unico Paese al mondo. Leggi anche › Giornata mondiale dei donatori di sangue: c’è bisogno dei giovani Giorno del Dono 2025, nuovo rapporto Iid: crescono i donatori e i volontari. “Questo rapporto quest’anno si apre con delle belle notizie perché registriamo comunque un aumento” afferma Cinzia Di Stasio, direttrice dell’Iid, spiegando che “attraverso i dati Istat possiamo rilevare l’11,6% di donatori nel 2024, quindi uno 0,6 % in più che significa in numeri assoluti 330mila persone che in Italia nel 2024 in più hanno deciso di donare”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

