L’isola i giovani e il futuro | inaugurata l' opera Non mi abbandonare

È stata inaugurata - nello slargo dirimpetto allo stadio comunale - l'opera “Non mi abbandonare”, simbolo contro l'abbandono dei rifiuti e contro l'abbandono degli animali. È iniziata così la tre giorni dedicata a “L’isola, i giovani e il futuro”, un progetto che si concluderà con un evento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: isola - giovani

La prima è stata Elsa Morante nel 1957 con "L'isola di Arturo". L'ultima, in ordine temporale, è Donatella Di Pietrantonio, vincitrice del Premio Strega e dello Strega Giovani 2024 con "L'età fragile".

Controlli sull’isola di Ponza, tre giovani trovati con la droga. Servizi dei carabinieri anche in mare

“L’isola, i giovani e il futuro”: a Lampedusa 3 giorni di incontri, eventi e il concerto di Claudio Baglioni

Giovani: Acli e Fondazione Enaip Lombardia, martedì 17 giugno un convegno con dati, sfide e visioni per rispondere al bisogno di futuro - Dati, sfide e visioni per rispondere al bisogno di futuro di Neet ed Elet”: è il titolo del convegno promosso da Acli Lombardia Aps e Fondazione Enaip Lombardia in ... Si legge su agensir.it