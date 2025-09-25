L' ipotesi della Uefa | Israele fuori dalle competizioni sportive
Israele fuori dalle competizioni sportive: questa l’ipotesi valutata dalla Uefa. Secondo quanto riporta il Times, una decisione è attesa la prossima settimana e c’è di più: la maggior parte dei membri del comitato esecutivo sarebbero favorevoli all’esclusione. Un gruppo di consulenti dell’Onu ha chiesto sia alla Fifa che alla Uefa di sospendere la nazionale israeliano dopo che una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha concluso che Israele starebbe commettendo un “genocidio” a Gaza. L’ipotesi sul tavolo ricorda la sanzione inflitta alla Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina nel 2022. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: ipotesi - uefa
Israele esclusa da Mondiali e coppe europee? È più di un’ipotesi. Il voto all’Uefa: «C’è già la maggioranza»
Novità sullo #stadio della #Roma a Pietralata: oggi riunione in Campidoglio con #Gualtieri, #FIGC e #UEFA. Ipotesi concreta quella di due impianti per Euro 2032 (Olimpico + nuovo stadio). Segnali incoraggianti per snellire le burocrazie https://asromalive.it/20 - X Vai su X
Tuttosport, ipotesi Derby di mercato per i pali nella prossima estate: obiettivo comune e prezzo - facebook.com Vai su Facebook
Cosa cambia per l’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali se Israele viene escluso dalla Uefa - Se sarà così cambierebbe lo scenario anche per l’Italia nelle Qualificazioni ai ... Si legge su fanpage.it
UEFA, verso l’esclusione di Israele: decisione attesa a breve - La scelta di aprire il dibattito nasce dopo la presa di posizione delle Nazioni Unite, che nei giorni scorsi hanno accusato Israele di genocidio a Gaza ... Segnala gonfialarete.com