L' ipotesi della Uefa | Israele fuori dalle competizioni sportive

Israele fuori dalle competizioni sportive: questa l’ipotesi valutata dalla Uefa. Secondo quanto riporta il Times, una decisione è attesa la prossima settimana e c’è di più: la maggior parte dei membri del comitato esecutivo sarebbero favorevoli all’esclusione. Un gruppo di consulenti dell’Onu ha chiesto sia alla Fifa che alla Uefa di sospendere la nazionale israeliano dopo che una commissione d’inchiesta delle Nazioni Unite ha concluso che Israele starebbe commettendo un “genocidio” a Gaza. L’ipotesi sul tavolo ricorda la sanzione inflitta alla Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina nel 2022. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

