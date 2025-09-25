Lioness | la spiegazione del finale della serie con Zoe Saldana

Il finale della prima stagione di Lioness e la prima missione di Cruz non sono stati perfetti. Prima dell’episodio 8, Cruz si era lasciata coinvolgere sentimentalmente dalla sua “target”, Aaliyah, arrivando a confessarle di essere innamorata dopo che avevano dormito insieme. Questo legame personale con la figlia di un pericoloso terrorista ha messo a rischio la sua lucidità nell’eseguire il piano per uccidere Asmar Ali Amrohi. Nonostante ciò, Joe ha deciso di proseguire la missione. Il dilemma di Cruz. La domanda centrale era se Cruz sarebbe riuscita a mettere da parte i sentimenti per Aaliyah e portare a termine l’obiettivo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it