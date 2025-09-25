L' Inter lancia un canale gratuito in streaming | partite storiche highlights e allenamenti

Il palinsesto fornirà contenuti sul mondo nerazzurro 24 ore al giorno, con la collaborazione di Globant. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Inter lancia un canale gratuito in streaming: partite storiche, highlights e allenamenti

#MAROTTA LANCIA L'ALLARME SU SAN SIRO Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', il numero uno dell'#Inter ha commentato così la questione legata allo storico impianto: "Sono preoccupato, sia come presidente dell'Inter che come uomo di calcio. Milano

Il palinsesto fornirà contenuti sul mondo nerazzurro 24 ore al giorno, con la collaborazione di Globant - L'Inter ha annunciato il lancio di Inter 24/7, il nuovo canale streaming disponibile gratis, senza abbonamento, e dedicato al club nerazzurro. Lo riporta gazzetta.it

FC Internazionale Milano lancia Inter 24/7, canale FAST dedicato a un club di calcio - Il canale sarà accessibile su smart TV, desktop e mobile, in italiano in Italia e in inglese nel resto del mondo e offrirà un flusso continuo di contenuti per i tifosi: match storici, highlights, alle ... engage.it scrive