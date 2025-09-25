Milano, 25 settembre – L' intelligenza artificiale può sostituire il medico nella diagnosi neurologica? I Large language models (come ChatGPT e Gemini) sono sempre più studiati per il loro potenziale in ambito medico, tuttavia la loro efficacia in un contesto clinico reale non è stata ancora sufficientemente sperimentata. Un gruppo di ricercatori dell' Università degli Studi di Milano e dell’ ASST Santi Paolo e Carlo ha condotto uno studio sperimentale, utilizzando casi clinici reali di prima visita neurologica, per testare ChatGPT e Gemini, due dei modelli generativi più noti, ma non specificamente addestrati in medicina, in un contesto simile a quello di una prima visita, con l’obiettivo di valutare la loro affidabilità e la qualità delle loro indicazioni cliniche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’intelligenza artificiale può sostituire il medico nella diagnosi neurologica? I risultati dello studio