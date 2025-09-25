L’infortunio è terribile per la Juve si mette male | allarme Yildiz
Il brutto infortunio e il lungo stop hanno cambiato drasticamente il futuro di Kenan Yildiz. Tudor e Comolli sono chiamati a correre ai ripari. Il talento di Kenan Yildiz sembra crescere di giorno in giorno. Alla Juventus, infatti, il giovane turco si sta confermando come uno dei prospetti più interessanti non solo della Serie A, ma del panorama europeo. Non è un caso che già in estate il suo nome fosse finito sui taccuini delle principali big del continente. Alla fine nessuno aveva affondato il colpo, forse frenato dalle richieste altissime dei bianconeri e dal desiderio della società di proteggerlo da pressioni eccessive. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
