L’infortunio di Leoni mette nei guai la Juve | accordo e addio a gennaio

Intreccio con Bremer in vista del prossimo calciomercato invernale Purtroppo la stagione di Giovanni Leoni con il Liverpool è già finita. Maledetto il minuto 81 della sfida di Carabao Cup con il Southampton: era la prima in assoluto del giovane difensore con la maglia dei ‘Reds’, la prima in assoluto anche da titolare. Per il classe 2006 diagnosi impietosa: rottura del legamento crociato anteriore. Secondo ‘TeamTalk’ il grave infortunio accorso all’ex Parma obbligherà la squadra di Slot a tornare sul calciomercato per un sostituto. (LaPresse) – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
