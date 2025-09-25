L’informazione online vola alto

Il mondo digitale pervade la nostra quotidianità tenendoci incollati ai dispositivi elettronici in media 6 ore al giorno. In questo scenario i quotidiani online hanno la meglio sulla carta stampata. A dirlo è il rapporto annuale Digital 2025 di We Are Social che ci fa partecipi anche di un altro dato: gli Italiani che si collegano al web tramite smartphone, pc o tablet sono quasi il 90% dell’intera popolazione. Una percentuale che non sorprende poiché basta guardarsi intorno per constatare quanto siamo immersi nel mondo digitale. Oltre alla facilità e velocità di accesso a giocare un ruolo chiave nell’online sono la possibilità di interagire, commentare e condividere con gli altri la propria esperienza di lettura spaziando tra testo, immagini, video, podcast, etc. 🔗 Leggi su Newsagent.it

