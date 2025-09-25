L' informativa del ministro Crosetto sulla Flotilla | la diretta

Il ministro della Difesa Guido Crosetto riferisce in Parlamento – prima alla Camera, poi alle 10:30 in Senato – sull'attacco di ieri alla Global Sumus Flotilla, in seguito del quale il governo italiano ha inviato una fregata in soccorso, e sulla situazione sul fronte orientale europeo. Dopo l'informativa ogni gruppo potrà intervenire per cinque minuti. . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'informativa del ministro Crosetto sulla Flotilla: la diretta

